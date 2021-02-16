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Nevşehir Belediyesi ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan karla mücadele ekipleri başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.


Özellikle akşam saatlerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için gece boyunca özveriyle çalışmalarını sürdürecek.


Bu arada Nevşehir Belediyesi ekipleri Karayolları sorumluluk ağında bulunan Niğde, Avanos ve Ürgüp yol güzergâhlarında da tuzlama ve kar temizliği çalışması yaparak Karayolları ekiplerine destek veriyor.

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