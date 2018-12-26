Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Nevşehir'de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir içerisinde trafiğin düzenli şekilde işleyişini sürdürmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı ile şehir merkezindeki ana yollar başta olmak üzere bulvar ve caddelerde trafiğin düzenli şekilde sağlanması amacıyla yol küreme, tuzlama ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm iş araçları, şehrin ana arterleri başta olmak üzere mahalle ve sokak aralarında kar küreme yaparken, yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için yoğun şekilde tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri tarafından bu sabah yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 12 santimetre olarak belirlenirken, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı da 12 kilogram olarak gerçekleşti.

Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü ilgilileri, öğle saatlerinde sona ermesi beklenen kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının en düşük olarak Perşembe günü -8, Cuma günü -12 ve Cumartesi günü de -11 olarak beklendiği Nevşehir'de, özellikle yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulundular.