İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.



Nevşehir'de kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Belediye ekipleri, sorumlu olduğu ana caddeler, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergâhları başta olmak üzere kent genelinde 24 saat kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.



Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da yakından takip ettiği çalışmalarda çok sayıda belediye personeli ve iş makinesi görev alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.