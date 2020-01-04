Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nevşehir'de kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Belediye ekipleri, sorumlu olduğu ana caddeler, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergâhları başta olmak üzere kent genelinde 24 saat kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da yakından takip ettiği çalışmalarda çok sayıda belediye personeli ve iş makinesi görev alıyor.