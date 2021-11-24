Nevşehir Belediyesi: "Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam verginizi ödemeyi unutmayın"

taksiti ve 7256 sayılı yapılandırmanın ise 6. taksit ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona eriyor.

Konu ile ilgili Nevşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konut ve işyerlerine ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi, işyerlerine ait İlan ve Reklam Vergisi 2021 yılı ikinci taksiti ödemeleri ile yapılandırma taksitlerinin 30 Kasım Salı günü mesai bitimine kadar yapılabileceği hatırlatıldı. Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi dileyenler belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.