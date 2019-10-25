Nevşehir Belediyesi, halk günü buluşmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma Namazı sonrasında meclis salonunda düzenlenen ‘Halk Günü' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kendisini ziyaret eden vatandaşların çeşitli konulardaki talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Arı, daha modern, daha güzel, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Nevşehir'i kurma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirerek önerilerini dinleyen Arı, Nevşehir Belediyesinin hizmet alanında olan taleplerin çözümü için toplantıda bulunan başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verirken, diğer kurumların yetki alanındaki taleplerin de ilgili kurumlara iletilmesini istedi.

Arı, “Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek adına ilk günkü heyecanımızla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hem şehrimizin sorunlarını çözeceğiz hem de birlik ve beraberlikten doğan bereketi bu şehre yayarak güzel hizmetler üreteceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız.” dedi.

Seçimlerin ardından geride kalan 6 ay içerisinde önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Arı, tespit edilen tüm sorunların yapılan planlama çerçevesinde giderileceğini ve şehre değer katacak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Arı; “Geride bıraktığımız süre içerisinde özellikle alt yapı çalışmalarına büyük önem verdik. Şehrimizin bu konuda ciddi bir sıkıntısı vardı. Bununla birlikte sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları ile şehrimizin çehresi kısa sürede değişti. Su sorununun çözümü noktasında önemli bir mesafe kat ettik. Hayata geçirdiğimiz birçok proje ile birlikte de Türkiye'ye örnek olacak bir şehir oluşturma konusunda ciddi adımlar attık. Tüm bunların devamı gelecek. Halkımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.” diye konuştu.