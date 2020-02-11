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Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

Nevşehir’de bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı.

Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı.


Nevşehir'de soğuk havanın ardından bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de yeniden sahaya indi. Gün boyunca mahalle ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Belediye ekipleri kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte ana caddelerde yol temizleme ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarına başladı.


Kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesini gören vatandaşlarda Nevşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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