Nevşehir Belediyesi, LGS'ye girecek öğrencileri kırtasiye ve el dezenfektanı dağıttı

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir il merkezinde LGS'ye girecek olan 2 bin öğrenci için kırtasiye seti ve 100 ml'lik el dezenfektanları hazırlandı. İçerisinde Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesindeki Nissa Buklet Fabrikası'nda üretimi gerçekleştirilen el dezenfektanı, kalem, kalemtraş ve silgi bulunan setler sınavın gerçekleştirileceği 28 okula dağıtıldı.Setler okullardaki 124 salondaki öğrencilerin sıralarına yerleştirildi.

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da LGS'ye girecek tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileklerini iletti.

Nevşehir Belediyesi olarak, gençliğin her zaman yanında olduklarını ve eğitime verdikleri desteği arttırarak sürdüreceklerini kaydeden Savran, “Gençlerimiz yeter ki başarı için inansın, çalışsın ve gayret etsin. Biz her zaman gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha çocuklarımızın bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.