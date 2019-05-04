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Nevşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.


Nevşehir Belediyesi Meclisi, Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında Meclis salonunda toplandı. Toplantıda, Nevşehir Belediyesi tarafından Tapu İşlemleri için Belediye Başkan Yardımcılarına yetki verilmesi, plan bütçe komisyon raporu, kentsel dönüşüm alanları ile ilgili kurumlarla protokol imzalamak üzere Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yetki verilmesi, Nevşehir Belediyesi birimlerinin çalışma yönetmelikleri ile Gazi Stadyumunun Nevşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili müzekkere görüşüldü.

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