Nevşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda Belediye Meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Seçen, toplantının Nevşehir'e hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Seçen, Meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar bir çok çalışmaya ortak imza attıklarını belirterek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin değerlendirilmesi ile sona erdi.