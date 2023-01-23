Nevşehir Belediyesi okçuluk kursu açtı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, federasyon oluşumunun ardından Türkiye'de hızla yayılan Geleneksel Türk Okçuluğu sporuna yeni gençler kazandırmak amacıyla Geleneksel Okçuluk Kursu açıldı.

Nevşehir'de son dönemde amatör spor branşlarına verdiği destekle farklı branşlarda çok sayıda milli sporcunun yetişmesine katkı sağlayan Nevşehir Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluğuna ilgi duyan gençler için şimdi de Geleneksel Türk Okçuluk Kursu açtı. Antrenör Fethi Yöndemli nezaretinde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında açılan kursa katılan gençler, hafta sonu Geleneksel Türk Okçuluğu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Salon Puta Koşusuna katıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gökbörü Geleneksel Okçuluk Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Nevşehir'de faaliyet gösteren kemankeşlerden minikler, yıldızlar, gençler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde 45 sporcu katıldı. 18 metre mesafeden Osmanlı döneminde de kullanılan ve 'Puta' adı verilen hedeflere atışların yapıldığı müsabakalarda toplamda 2 binin üzerinde ok uçuruldu. Müsabakalar sonucunda, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Görkem gençler kategorisinde 5. Olurken Elif Bayraktar ise yıldızlar kategorisinde 8. oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.