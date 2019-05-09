Nevşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri sürüyor

Nevşehir Belediyesi'nin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlediği Ramazan Etkinliklerinin 3. gününde Savaş Talha sahne aldı. Talha ilahileriyle Nevşehirlilerin beğenisini topladı.

Nevşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri her akşam farklı bir programla devam ediyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin 3. gününde iftar öncesinde çocuklar için eğlenceler düzenlendi.

Akşam saat 18.30'dan itibaren alanı dolduran çocuklar, animasyon gösterilerini ilgiyle izlerken düzenlenen yarışmalarda ise hünerlerini sergiledi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi etkinlik alanında sahnelenen Fareli Köyün Kavalcısı adlı çocuk tiyatrosunda da çocuklar ve aileleri keyifli dakikalar geçirdi.

“Başkan Arı, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı”

İftar saatinin yaklaşması ile birlikte ise Nevşehirli vatandaşlar oruçlarını açmak için, Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel çadırda buluştu.

Akşam ezanının okunmasının ardından yaklaşık bin 500 kişi oruçlarını burada açtı. Ramazan ayının huzur ve bereketini hep birlikte paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde dualar eşliğinde oruçlarını açmanın mutluğunu yaşadı.

İftar çadırında orucunu vatandaşlar ve hayırseverler ile birlikte açan Belediye Başkanı Rasim Arı: “İftar sofraları birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olurken, yardımlaşma ve dayanışma duygularını da kuvvetlendiriyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde bir Ramazan'ı hep birlikte idrak ediyoruz. Vatandaşlarımızı Ramazan boyunca her akşam iftar sonrası etkinlik alanımıza bekliyoruz.” dedi.

İftar yemeğinin ardından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Savaş Talha sahne aldı. Talha, seslendirdiği ilahilerle beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok ünlü yazar ve sanatçının katılacağı Ramazan Etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca sürecek. Her akşam saat 18.30'da çocuklara yönelik olarak başlayacak olan etkinlikler iftar yemeğinin ardından saat 20.30'dan itibaren çeşitli konser, ilahi dinletileri ve gösterilerle devam edecek.

Ayrıca etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarından ücretsiz servisler kaldırılacak.