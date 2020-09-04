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Nevşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına aşure ikram etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Covid-19 ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu.


Nevşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanları için aşure hazırlandı. Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanan aşureler Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki görev başındaki sağlık çalışanlarına ikram edildi. Aşure dağıtımı sırasında hastane girişinde sağlık çalışanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Pandemi sürecinde insanların sağlığı için canlarını ortaya koyarak hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Arı, “Koronavirüsten dolayı tüm dünya ile birlikte şehrimiz ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte en çok zorlananlar ise sağlık çalışanlarımız oldu. Bu mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Bizler de bu yıl ilk aşuremizi sağlık çalışanlarımız ile paylaşmak istedik.” dedi.

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