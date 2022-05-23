Nevşehir Belediyesi “Şehir Tiyatrosu" perdelerini açıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce açılan Tiyatro Atölyesi'nde eğitimler tamamlandı. Belediye bünyesinde kurulan Şehir Tiyatrosu, atölye çalışmalarına katılanlar tarafından ilk oyununu Haziran ayı içerisinde sahneleyecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tiyatroya ilgi duyan sanatseverlerin tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bir süre önce açılan Tiyatro Atölyesi'nde eğitimler sona erdi. Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz tarafından drama, üst oyunculuk ve sahne sanatları eğitimlerinin verildiği atölye çalışmalarına 20 kişi katıldı. Tiyatro atölyesinde ücretsiz olarak verilen eğitimlerin ardından katılımcılar ilk oyunlarını Haziran ayı içerisinde sahneleyecek. ‘Neye Niyet Kime Kısmet' adlı iki perdelik komedi oyunu ile perdelerini açacak olan Şehir Tiyatrosu'nun ilk oyunun büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da hafta sonu Kültür ve Sanat Merkezi'nde oyuncuların provalarını izledi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte izlediği provanın ardından oyuncular ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz ve oyunculara başarılar diledi.