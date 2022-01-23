Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmaması için Nevşehir Belediyesi tüm ekipleri ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışın başladığı gece saatlerinden itibaren harekete geçen Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden çok sayıda personel ve iş makinesi ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde başta ana arterler olmak üzere tüm yollarda temizlik ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Sabah erken saatlerde beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını gözlemleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bir süre çalışmalara eşlik etti ve işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Şehir içi ulaşımın aksamaması için belediye ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Savran, çalışmaların gün boyu aralıksız süreceğini ifade etti.