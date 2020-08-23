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Nevşehir Belediyesi üniversite kavşağını yeniledi

Gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla şehrin çehresini değiştirmeye, şehre estetik bir görünüm kazandırmaya devam eden Nevşehir Belediyesi’nin, üniversite kavşağında yaptığı ay-yıldızlı yeni düzenlemesi büyük beğeni topladı.

Gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla şehrin çehresini değiştirmeye, şehre estetik bir görünüm kazandırmaya devam eden Nevşehir Belediyesi'nin, üniversite kavşağında yaptığı ay-yıldızlı yeni düzenlemesi büyük beğeni topladı.


Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarındaki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.


Daha önce Terminal Kavşağı, Forum Kavşağı, Doyuran Kavşağı ve Ürgüp Caddesi'nde kent estetiğine değer katacak çalışmalara imza atan belediye ekipleri son olarak Avanos yolundaki Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan üniversite kavşağındaki çalışmalarını da tamamladı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yakınındaki kavşak içerisine 10 metre yüksekliğinde ay- yıldız figürü yerleştiren belediye ekipleri, kavşak içerisine ayrıca süs bitkisi ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.


Led ışıklarla aydınlatılan kavşak hem gündüz hem de gece görüntüsüyle vatandaşlardan tam not aldı.

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