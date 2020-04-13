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Nevşehir Belediyesi vatandaşlara 20 bin maske dağıttı

Nevşehir Belediyesi, hafta sonu mahalle muhtarları aracılığı ile ve pazar yerinde kurduğu stantta vatandaşlara 20 bin adet maske dağıttı.


Korona virüsle mücadele konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmak üzere Nevşehir'deki 22 mahalle muhtarına toplam 12 bin adet maske desteğinde bulunan Nevşehir Belediyesi, pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 8 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Bu güne kadar on binlerce maske dağıtımı yapan Nevşehir Belediyesi, maske dağıtımını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

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