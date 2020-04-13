Nevşehir Belediyesi vatandaşlara 20 bin maske dağıttı

Korona virüsle mücadele konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmak üzere Nevşehir'deki 22 mahalle muhtarına toplam 12 bin adet maske desteğinde bulunan Nevşehir Belediyesi, pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 8 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu güne kadar on binlerce maske dağıtımı yapan Nevşehir Belediyesi, maske dağıtımını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.