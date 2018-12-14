Nevşehir Belediyesi Yeni TOKİ'ye 5 adet spor kondisyon parkı yaptı

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki yeni TOKİ bloklarında 5 spor kondisyon parkı oluşturuldu.
Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki yeni TOKİ bloklarında 5 spor kondisyon parkı oluşturuldu.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 1., 2., 3., 4. ve 5. Etap TOKİ bloklarının bulunduğu alanlarda halkın spor aletlerinden yararlanarak spor yapmalarını sağlamak amacıyla spor kondisyon parkı oluşturdu.
Oluşturulan park alanlarında spor kondisyon aletlerinin montaj çalışmalarının da tamamlanmasının ardından spor kondisyon parkları halkın hizmetine sunuldu.