Nevşehir Belediyesi'nde halk günü uygulaması sürüyor

Nevşehirli vatandaşların yaşadığı sorun, beklenti ve dileklerini herhangi bir randevu almaksızın Belediye Başkanı Atilla Seçen'e iletme imkanı bulduğu halk günü uygulaması devam ediyor.

Belediye Başkanı Atilla Seçen'in 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren göreve başladığı süreçten bugüne kadar başarı ile devam ettirdiği en önemli uygulamalardan biri olarak da değerlendirilen Halk Günü uygulamasına vatandaşlarında ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor.

Yoğun çalışma gündeminden arta kalan zamanlarında vatandaşlarla ve esnaf ve sanatkarlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Seçen, çeşitli nedenlerden dolayı kendisi ile görüşme imkanı bulamayan vatandaşlara yönelik olarak başlattığı Halk Günü uygulamasına çok sayıda vatandş katılıyor.

Herhangi bir randevuya bile gerek duyulmaksızın gerçekleştirilen halk gününde vatandaşlar ,yaşadıkları sorunları bizzat Seçen'e aktarma imkanı bulurken, belediyeden beklenti ve dileklerini de Belediye Başkanı Seçen'e iletiyorlar.

Belediye Başkanı Atilla Seçen ,her şeyin en iyisine layık olarak gördükleri vatandaşların sorunlarını kendi sorunları gibi değerlendirerek ortak çözümler geliştirmeye özel bir gayret gösterdiklerini ifade etti.