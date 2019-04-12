Nevşehir Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan memurlar için 1 yıl süre ile geçerli olacak Sosyal Denge Sözleşmesi törenle imzalandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Sosyal Denge Sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, halka etkin bir hizmet sunabilmek için her türlü fedakarlığı yerine getiren Belediye personellerinin hak ettiği bir ücreti almalarının en büyük istekleri olduğunu ifade etti. Arı; "Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilmemin ilk günlerinde imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Memur ve işçi kardeşlerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Derdimiz halkımıza en nitelikli hizmetleri sunabilmek, bunun için tüm arkadaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Gerek işçi ve gerekse memurlarımızın aldıkları her kuruş ücret sonuna kadar helal olsun. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımız ve yasaların bize izin verdiği çerçevede de gereken yapılacaktır. Sözleşmenin kadrolu ve sözleşmeli memur arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç' de Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan 212 memur için imzalanacak sosyal denge sözleşmesi ‘nin hayırlı olması dileğinde bulundu. Sevinç “ Nevşehir Belediyesi ile bugüne kadar çok uyumlu bir çalışma yürüttük. Bundan sonraki süreçte de uyumun devam edecektir. Ankara'da başarılı çalışmalarla göz dolduran sayın Rasim Arı, eminim ki Nevşehir'de de bir çok hizmetlere başarı ile imza atacaktır.Bu vesile ile kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Törende daha sonra 1 yıl geçerli olacak Sosyal Denge Sözleşmesi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Bem-Bir -Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç tarafından imza altına alındı.