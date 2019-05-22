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Nevşehir Belediyesinden bahar temizliği

Nevşehir Belediyesi, park ve yeşil alanlarda bahar temizliği çalışmalarına hız verdi.

Ekipler park ve yeşil alanlarda temizlik, tanzim ve budama çalışmaları gerçekleştirerek şehre estetik görünüm katıyor.


Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda bahar temizliği yapılıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalar titizlikle yürütülürken; park, bahçe, bulvar, kavşak, otoyol ve karayolları kenarlarındaki yeşil alanlarda bahar temizliği yapıyor. Yeşil alanlardaki zararlı otları kesen ekipler aynı zamanda çöp ve diğer yabancı maddeleri toplayarak mıntıka temizliği yapıyor.


Yapılan çalışmalar sayesinde hem yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalması sağlanıyor.

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