Nevşehir Belediyesi'nden ‘Güvenli park' projesi

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki parklarda 'Güvenli Park' projesini başlattı. Zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulundukları parklarda gün boyu denetim gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Gülbahçe ve Necdet Ersan Parklarında vatandaşların huzur içinde vakit geçirmesi, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara kaynak oluşturan sosyal risklerden uzak tutulması ve parklarda çevre temizliğinin sağlanması amacıyla bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda günün çeşitli saatlerinde parklarda devriye gezen Zabıta ekipleri, karşılaştıkları olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Nevşehirlilerin gerek aileleriyle gerekse bireysel olarak huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla başlatılan uygulamadan vatandaşlarda son derece memnun. Parklarda kent mobilyalarına zarar verilmesi, çevre kirliliği gibi olumsuzlukların artık yaşanmadığını dile getiren vatandaşlar Nevşehir Belediyesine teşekkür etti.