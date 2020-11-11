Nevşehir Belediyesi'nden sıfır atık projesine tam destek

Nevşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği ‘Sıfır Atık Belgesi' için başvurusunu yaptı.

Temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam Nevşehir Belediyesi, geri dönüşüm kapsamında sürdürdüğü uygulamalarla da çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almak için başvurusunu yaptı.

Belgeyi alabilmek için belediyeye ait binalarda atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması hedefiyle Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet binalarındaki çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamladı.

Bu kapsamda hizmet binası ve ek binalara atıkların ayrıştırıldığı kumbaralar yerleştirilerek sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlamaya başlayan Nevşehir Belediyesi personele yönelik Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve birim müdürleri ile ilgili personellerin katıldığı toplantıda Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda; Çevre Mühendisleri Begüm Özkan ve Emre Evyapan tarafından israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi anlatıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, çevre kirliliğinin tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu sebebiyle geleceğimizi tehdit eden bir mesele olduğunu ifade ederek, “Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma geri dönüşümdür. Biz de bu noktada Nevşehir Belediyesi olarak temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Nevşehir için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık Belgesi", öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince veriliyor.