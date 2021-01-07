Nevşehir Belediyesinden su faturalarına yüzde 10 indirim

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin gereği toplumun yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle halka sağlanan desteklerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Arı, bu kapsamda Nevşehir Belediye Meclisi'nce Ocak-Şubat-Mart aylarında konut ve işyerlerinde kullanılan içme suyu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılmasının kararlaştırdığını açıkladı.

Su faturalarında uygulanacak olan indirimin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçekleşen tüketimlere yansıtılacağını ifade eden Arı, “Şehrimizin 30-40 yıllık içme suyu altyapısını yenilemek için çaba gösterip milyonlarca liralık yatırım yaparken vatandaşlarımıza bir nebzede olsun destek olabilmek için böyle bir indirim kararı aldık. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.