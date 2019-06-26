Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz ve sertifikalı yabancı dil kursu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM tarafından açılan İngilizce Dil Kursuna, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Merkezin yaz döneminde açtığı İngilizce A-1 seviyesi dil kurslarına hafta içi ve hafta sonu iki ayrı grupta 60 kişi katılırken, kurslar merkezin Kapalı Pazaryerinde bulunan eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor.

KAPEM'in uzman eğitmenleri tarafından verilen kurslarda katılımcılara basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına İngilizcede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleniyor.

3 ay sürecek olan kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarı gösteren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.