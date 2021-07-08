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Nevşehir Belediyesi'nin çölyak hastalarına desteği devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çölyak hastalarına yönelik olarak glutensiz beslenme eğitimi düzenlendi.


Çölyak hastaları için düzenlenen beslenme eğitimi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Paşakonağı'ndaki Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Eğitimde Diyetisyen Nazmiye Ceran tarafından günümüzde en sık rastlanılan besin alerjilerinden biri olan çölyak hastalığı ile mücadele eden kişiler beslenme ve evde uygulayabilecekleri tarifler konusunda bilgilendirildi.


Glütensiz gıdalarla beslenmek zorunluluğu olan ve sağlık raporuyla çölyak teşhisi konulmuş hastaların gruplar halinde katıldıkları eğitim programı sonunda çeşitli yaş grubundaki hastalara Nevşehir Belediyesi tarafından glütensiz gıda paketleri hediye edildi.

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