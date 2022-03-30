Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor

Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla işyerini denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte işletmelerde fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan zabıta ekipleri, ayrıca ekmekte gramaj kontrolü yaptı.

Periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini gıda ürünlerinin sağlıklı ve temiz koşullarda halka ulaşması için Ramazan ayında özellikle gıda satışı yapan işletmelerde yoğunlaştıracak olan zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelecek olan şikâyetleri de değerlendirecek