Nevşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında özel halk otobüsleri ve banka ATM'lerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ve çok sayıda personelden oluşan bir ekiple virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerinden kamu hizmet binalarına kadar şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda özel kıyafetli ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı PTT ve banka şubeleri ile ATM'leri ile özel halk otobüslerini periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılıyor.