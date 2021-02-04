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Nevşehir Belediyespor: 0 Edirne Belediyespor:0

TFF 3.

Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Edirne Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda, Edirne Belediyespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile oynanırken maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol arayan taraf Nevşehir Belediyespor olurken Nevşehir Belediyesporlu futbolcular arzu ettiği golü bulamayınca maçta başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.


Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor 20 puan ile 10.sıraya gerilerken Edirne Belediyespor ise 24 puan ile 7.sıradaki yerini korudu.

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