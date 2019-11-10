Nevşehir Belediyespor: 0 Kelkit Belediyespor: 1

Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Kelkit Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Kelkit Belediyespor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor daha atak oyun sergiledi. Konuk ekip Kelkit Belediyespor kontra ataklar ile gol ararken maçın 68.dakikasında Alparslan Fidan'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor zaman zaman etkili oyun sergilerken aradığı golü bulamayınca maç konuk ekip Kelkit Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.