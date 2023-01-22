Nevşehir Belediyespor: 1- 1954 Kelkit Belediye Spor: 0

Türkiye 3.
Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediye Sporu ağırladı. Nevşehir Belediyesporun cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Stat: Gazi Stadı
Hakemler: Muhammed Ömür, Volkan Kaan Topal, Mehmet Çelebi
Nevşehir Belediyespor: Şener, Birhan, Erdi (Kadir dk. 90 ?), Orhan, Özgür (Ali Kılıç dk. 90. ?), Ali Kucık (Halil dk. 73x), Baran, Ömer, Kerem (Hüseyin dk. 83 ?), Onur, Dilaver (Batuhan dk. 90 ?)
1954 Kelkit Belediye Spor: Ogün, Oğuzhan, (Bedirhan dk. 62), Tayfun, Berşan, Mertkan (Alparslan dk. 62), Ramazan, Onur, Halil, Mustafa (Ali dk. 73) Batuhan (Köksal dk. 73.), Hüseyin (Enes dk. 62)
Goller Özgür (dk. 52) (Nevşehir Belediye Spor)
Sarı Kartlar: Baran, Birhan, Halil (Nevşehir Belediye Spor), Alparslan, Berşan (1954 Kelkit Spor)
Kırmızı kart : Birhan (dk. 90+7) (Nevşehir Belediyespor)