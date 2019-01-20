Nevşehir Belediyespor: 1 Yomraspor: 1

Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda oynanan maçta Yomraspor ile 1-1 berabere kaldı.

Lig 1.Grupta Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Yomraspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında her iki takımda kontrollü bir oyun sergilerken maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında rakibine göre daha istekli bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamazken maçın 76.dakikasında Nevşehir Belediyespor Tunç'un kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ikinci gol için yüklenen Nevşehir Belediyespor, Yomraspor'un kontra ataktan maçın 86.dakikasında Hacı Şükrü'nin kaydettiği gol ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor gol için yüklense de arzu ettiği golü bulamayınca maçta 1-1 eşitlik ile sona erdi.