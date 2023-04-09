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Nevşehir Belediyespor 2 - Elazığspor 3

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor sahasında ES Elazığspor'u konuk etti. Ev sahibi Nevşehir Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı Elazığspor 3-2'lik galibiyetle kazandı.



Stad: Nevşehir Gazi


Hakemler: Tolga Tunay İnan, Fatih Pazı, Cem Harman,


Nevşehir Belediyespor: Şener, Caner, Rahmi, Erdi (Birhan Dk 83 ?), Halil İbrahim (İbrahim Dk 83 ?), Gökay, Baran (Batuhan Dk 83 ?), Hüseyin (Orhan Dk. 83 ?), Onur, Dilaver, Ali


Entegre Solar Elazığspor: Yiğit, Oğuzhan, Yigitcan, Hakkı (Salih Dk. 87 ?), Mesut, Zeki, Fatih, Çağrı (İzzet Dk. 87 ?), Yağızcan, Muhammet, Tugay (Mert Dk. 87 ?)


Goller: Erdi (dk. 30), Ali (dk. 45) (Nevşehir Belediyespor), Mesut (dk. 5), Tugay (dk. 55), Mert ( dk. 90 pen) (Elazığspor)


Sarı Kartlar: Caner, Ali (Nevşehir Belediyespor), Hakkı, Mesut, Çağrı, Yiğit (Elazığspor)

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