Nevşehir Belediyespor, 2 futbolcu ile anlaşma sağladı

com 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor,Yomraspor'dan Fatih Kıran ve 1922 Konyaspor'dan Süleyman Selak ile anlaşma sağladı.

Teknik Direktör Özgür Zengin'in raporu doğrultusunda takımın eksik mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor yönetim son olarak Yomraspor forması giyen Fatih Kıran ve 1922 Konyaspor'da top koşturan Süleyman Selak'ı kadrosuna kattı.

Almanya doğumlu olan 27 yaşındaki Fatih Kıran, Almanya'da başladığı futbol hayatını Türkiye'de Sivasspor, Göztepe, Bandırmaspor ve Yomraspor takımlarında sürdürdü. 1,77 boyundaki sağ kanat oyuncusu her iki ayağını da kullanabiliyor.

1922 Konyaspor'dan transfer edilen Süleyman Selak ise 21 yaşında. 1,80 boyundaki genç sol açık futbola Beşiktaş altyapısında başladı. Siyah-beyazlı takımın U16, 17, U19 ve U21 yaş kategorilerinde başarıyla ter döken oyuncu sonrasında Bayrampaşa ve Menemen gibi kulüplerde oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı genç oyuncularla bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, oyunculara Nevşehir Belediyespor çatısı altında başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ligin ilk devresinde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferlerle güçlenerek en kısa sürede hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Arı, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.