Lig 1. Grup Play Off final maçında yarın Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor, 28 yıllık yılık hasreti sona erdirmek istiyor.

Lig 1. Grupta normal sezonu 4. sırada tamamlayan ve 2. Lig yolunda Play-Off yarı final karşılaşmasında Tire 1922 takımını eleyerek finale kalan Nevşehir Belediyespor, final karşılaşmasında Kocaeli Stadyumunda saat 16.00'da Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak.

"Nevşehir Belediyespor 28 yıllık hasrete son vermek istiyor”

Play-Off final karşılaşmasını kazanarak 28 yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'de mücadele etmek isteyen Nevşehir Belediyespor'da Metehan Andaç Özlü'nün sakatlığı bulunurken bu futbolcunun dışında sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Nevşehir Belediyespor'un Kocaeli Stadyumunda oynayacağı final maçına ise Nevşehir Belediyespor taraftar grubu olan Meterisliler adeta çıkartma yapmaya hazırlanırken Nevşehir Belediyesporlu futbolcuların morallerinin oldukça üst seviyede olduğu öğrenildi.

Nevşehir Belediyespor 1990-1991 futbol sezonunda 2. Lig'den düşmüştü.