Nevşehir Belediyespor 3-2 Eskişehirspor

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 3-2 kazandı. 3 puanı 3 golle alan Nevşehir Belediyespor puanını 58'e yükselterek play-off oynama hakkı kazanırken, konuk ekip Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Onur Güneş, Ali Etlikci, Emir Kılıçarslan

Nevşehir Belediyespor: Şener, Berkay Göçmen, Ömer, Onur (Yakup Berk Dk. 55) Kerem Can, Erdi, İbrahim (Alparslan Dk. 64), Berkay Tekin, Ali Kuçik (Ali Kılıç Dk. 46), Dilaver (Batuhan Dk. 46), Özgür Can (Samet. Dk. 55)

Yedekler: Yağızcan, Rahmi Can

Eskişehirspor: Efehan, Furkan, Arda, Bartu (İsmet Dk. 43), Berke (Eren Dk. 69), Furgan, Serdar (Yunus Emre Dk. 57), Ayberk (Hasan Alp Dk. 70), İlker, Barış (Berkay Dk. 57), Onur

Yedekler: Arif Ersagun, Eren, İsmet, Melih.

Goller: Ali Kuçik (dk. 3), Dilaver Güçlü (dk. 44), Berkay Göçmen (Dk. 49) (Nevşehir Belediyespor), İlker (dk. 21 ve 83) (Eskişehirspor)

Sarı Kart: Özgür Can Özcan, Yakup Berk, (Nevşehir Belediyespor), Onur Arı (Eskişehirspor)