Nevşehir Belediyespor: 3 - Şile Yıldızelispor: 1

Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızelispor'u 3-1 mağlup etti.

Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda Şile Yıldızelispor'u konuk etti. Nevşehir Belediyespor 8. dakikada Tunç Murat Behram ile 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Nevşehir Belediyespor 24. dakikada Tita'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 27. dakikada ise Naci Bayraktaroğlu'nun golüyle ev sahibi ekip skoru 3-0 yaptı. Şile Yıldızelispor, 37. dakikada Zafer'in golü ile maçta durumu 3-1'e getirirken ilk yarıda bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Nevşehir Belediyespor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Öte yandan 90. dakikada Burak Balaban ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Nevşehir Belediyespor 29 puan ile ikinciliğini korurken, Şile Yıldızelispor ise 21 puan ile 7. sıraya geriledi.

Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve yaklaşık 5 bin taraftar takip etti.