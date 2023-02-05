Nevşehir Belediyespor 4 - 0 Amasyaspor

3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Amasyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. 7. sırasında yer alan Nevşehir Belediyespor puanını 36'ya yükseltirken, Amasyaspor ise 21 puanda kaldı.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Büyükyılmaz, Nihat Ökten

Nevşehir Belediyespor: Şener, Birhan, Erdi (Rahmi Can dk. 45), Halil İbrahim (İbrahim dk. 70), Orhan, Özgür Can (Ali dk. 82), Baran, Hüseyin, Ömer (Ali Küçük dk. 45), Onur, Dilaver (Batuhan dk. 82)

Yedekler: Yağızcan, Berkay

Amasyaspor: Taylan, Cuma Ali, Can, İsmail, Ahmet Buğrahan (Semih dk. 88?), Muhammed Emin, Emre (Alper dk. 88 ?) , Fevzi Can (Yakup dk. 61) , Taha (Hamza dk. 67), Emircan (Alper dk. 61), Ethem

Yedekler: Onur, Mehmet, Sarp

Goller: Ali Kucık (dk. 48, 90 ), Baran Sarka (dk. 74), Özgür Can (dk. 79),

Sarı Kartlar: Dilaver, Rahmi (Nevşehir Belediyespor), Mehmet Erdal Alpaslan, Ethem, Taylan, Hamza (Amasyaspor)