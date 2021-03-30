Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek

com 3.Lig 1.Grup 25.hafta müsabakasında Nevşehir Gazi Stadyumunda Alemdağspor'u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor 31 Mart Çarşamba günü Kendi evinde oynayacağı 1877 Alemdağspor karşılaşmasının hazırlıklarını Gazi Stadyumunda, Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların oldukça arzulu ve istekli oldukları görülürken Teknik Direktör Yusuf Tokuş 1877 Alemdağspor'un iyi bir kadroları olduğunu hatırlatarak,” Dikkatli olmamız gerekiyor. Bizde tedbirlerimizi aldık. Kendi evimizde oynayacağımız bu maçta iyi oynayıp kazanmak istiyoruz ”dedi.

Nevşehir Belediyespor'un konuk edeceği Alemdağspor ligde 29 puan ile 10.sırada yer alırken Nevşehir Belediyespor ise 22 puan ile 12.sırada yer alıyor.

31 Mart Çarşamba günü Gazi Stadyumunda oynanacak Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.