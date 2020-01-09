Nevşehir Belediyespor, Berke Bıyık'ı transfer etti

Nevşehir Belediyespor, kanat oyuncusu Berke Bıyık'ı 1,5 sezonluğuna Bucaspor'dan kiraladı.

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci devresi öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak Bucaspor'dan Berke Bıyık'ı 1,5 sezonluğuna renklerine kattı.

Sağ kanat ve sol kanatın yanı sıra santrafor mevkiinde de oynayabilen 24 yaşındaki Bıyık, daha önce Bucaspor'un yanı sıra Gölcükspor, Tire 1922 Spor ve Karagümrük formaları giydi.