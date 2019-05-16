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Nevşehir Belediyespor final maçında Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak

TFF 3.

Lig 1. Grup Play-Off yarı final maçında deplasmanda Tire 1922 takımını 1-0 mağlup eden Nevşehir Belediyespor finale çıktı.


Lig 1. Grup'ta Play-Off yarı final müsabakası sonrasında 0-0'ın rövanşında deplasmanda Tire 1922 takımı ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor maçı Saffet'in golüyle 1-0 kazanmasının ardından finalde oynamaya hak kazandı.


22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Nevşehir Belediyespor - Ergene Velimeşespor Play-Off final karşılaşmasının nerede oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

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