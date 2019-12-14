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Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk devrenin son maçında 15 Aralık Pazar günü Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan.


Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Nevşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği karşısında 3 puan arayacak. Müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyespor 27 puanla Darıca Gençlerbirliği'nin üzerinde averajla 4. sırada yer alırken aynı puana sahip Darıca Gençlerbirliği ise 5. sırada bulunuyor.


15 Aralık 2019 Pazar günü Darıca İlçe Stadı'nda oynanacak ve İstanbul Bölgesi Klasman Hakemlerinden Mehmet Türkmen'in yöneteceği Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor müsabakası saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Erol Ernek ve Özgür Tolga Özcan yapacak.

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