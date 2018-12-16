Nevşehir Belediyespor ilk devreyi lider tamamladı

Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.

Lig 1. Grup maçında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda Batman Petrolspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Nevşehir Belediyespor 53. dakikada Naci Bayraktaroğlu'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Maçın 87. dakikasında Batman Petrolsporlu futbolcunun düşürülmesi sonrasında maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Batman Petrolspor'da penaltı atışını kullanan Mustafa Bedirhan Çelik maçta durumu 1-1'e getiren golü kaydederken maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. (1-1)

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 33'e çıkartırken ligin ilk devresini lider tamamladı.

Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumu'ndaki mücadelesini Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve yaklaşık 8 bin taraftar takip etti.