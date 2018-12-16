İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir Belediyespor ilk devreyi lider tamamladı

TFF 3.

Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.


Lig 1. Grup maçında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda Batman Petrolspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Nevşehir Belediyespor 53. dakikada Naci Bayraktaroğlu'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Maçın 87. dakikasında Batman Petrolsporlu futbolcunun düşürülmesi sonrasında maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Batman Petrolspor'da penaltı atışını kullanan Mustafa Bedirhan Çelik maçta durumu 1-1'e getiren golü kaydederken maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. (1-1)


Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 33'e çıkartırken ligin ilk devresini lider tamamladı.


Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumu'ndaki mücadelesini Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve yaklaşık 8 bin taraftar takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.