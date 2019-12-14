Nevşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, Samsun Anakent'i ağırlayacak

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, Pazar günü kendi evinde Samsun BŞB Anakent ile karşılaşacak.
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu 10. hafta maçında Samsun BŞB Anakent ile karşılaşacak. 15 Aralık 2019 Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka saat 14.00'da başlayacak.
Ligde geride kalan 9 haftayı 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapatan Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 16 puanla beşinci, Samsun BŞB Anakent ise 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.