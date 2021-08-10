Nevşehir Belediyespor, Karşıyaka'dan Arif Cılak ile anlaştı

Nevşehir Belediyespor, Karşıyaka'dan Arif Cılak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Arif Cılak ile anlaştı. Karşıyaka'dan transfer edilen 27 yaşında ve 1,90 boyundaki orta saha oyuncusu düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç'un da katıldığı törende kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Cılak, “Nevşehir Belediyespor camiasına katıldığım için çok mutluyum. Bu forma ile şampiyonluklar yaşamak için geldim” dedi.

Kulüp Başkanı Dirikoç ise, Cılak'ın uzun süredir gündemlerinde olan bir oyuncu olduğunu belirterek oyuncuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar diledi.