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Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında Somaspor'u konuk edecek

Nevşehir Belediyespor, TFF 3 Lig’inin 16.

Nevşehir Belediyespor, TFF 3 Lig'inin 16. haftasında 8 Aralık Pazar günü Somaspor'u sahasında konuk edecek.


TFF 3. Lig 3. Grupta geride kalan 15 hafta da, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan ve averajla 6. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin ilk devresinde kendi evindeki son müsabakada Somaspor ile karşılaşacak.


Ligde 26 puanla 3. sırada yer alan Somaspor'u kendi taraftarları önünde yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen kırmızı beyazlı ekibin bu maçtaki en büyük kozu taraftarları olacak.


08 Aralık 2019 Pazar günü Gazi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı Bilecik bölgesi klasman hakemlerinden Barkın Kara yönetecek. Kara'nın yardımcılıklarını ise Sakarya bölgesinden Murat Taşçıkar ve Furkan Kocayıldız yapacak.

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