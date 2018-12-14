Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kaya, taraftarlara seslendi

Ş ile oynayacağı müsabaka öncesinde taraftarları kötü ve çirkin tezahüratta bulunmamaları ve TFF kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kaya; “Şampiyonluk yolunda takımımızın ceza almaması için taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve 32 puanla grubunda lider durumda bulunan Nevşehir Belediyespor'da Kulüp Başkanı Yusuf Kaya taraftarlara çağrıda bulundu. Tüm sporseverleri 16 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Gazi Stadı'nda oynanacak Batman Petrol Spor A.Ş maçına davet eden Kaya, müsabakada ciddi seyirci rakamına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Kaya; “Nevşehir Belediyespor' umuz büyük bir gayret ve emekle hak ettiği liderlik koltuğuna oturdu. Asla rehavete kapılmadan, disiplinden taviz vermeyerek şampiyonluk kupasını kaldıracağımıza inancımız tamdır. Tabi ki bu duruma taraftarlarımızın, Nevşehirli halkımızın, büyüklerimizin, değerli siyasilerimizin, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel kuruluşların desteği ile geldik. Bu hafta ilk yarıyı lider bitirmemizi sağlayacak önemli bir maçımız var. Tüm taraftarlarımızı, Nevşehir'e gönül veren herkesi takımıza destek vermeye bekliyoruz” diye konuştu.

‘Taraftarımızın Desteği İle Şampiyon Olacağız'

Kaya, takımına destek olmak için tribündeki yerini alacak olan taraftarlara çağrı yaparak kötü ve çirkin tezahüratta bulunmamaları ve TFF kurallarına uymalarını istedi. Aksi takdirde şampiyonluk yolundaki takımlarının ceza alabileceğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu;

“Taraftarlarımızdan ricamız; TFF kurallarına anons edildiği şekilde uymalarıdır. Zira; bu kurallara uyulmadığı takdirde takımımız cezalara maruz kalmaktadır. Maç esnasında takımımızın coşkuyla desteklenmesi güzel ve galibiyete götüren önemli bir unsurdur. Maçlarda taraftarlarımızdan merdiven boşluklarına oturmamalarını ve kötü tezahürat yapmamalarını istiyoruz. Sizlerin desteği ile bu takım şampiyon olacaktır. Yeter ki bize güvenin ve desteklerinizi eksik etmeyin. Bütün taraftarlarımıza ve halkımıza saygılar sunarım.”