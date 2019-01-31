Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kaya,”Nevşehir Belediyespor şampiyonluğa uluşacak”

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki'nin Nevşehir Belediyespor'u şampiyonluğa ulaştıracağına inandıklarını belirtti.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

Nevşehir Belediyespor'un şampiyonluk mücadelesini büyük bir kararlılık ve inançla sürdürdüğünü belirten Nevşehir Kulüp Başkanı Yusuf Kaya açıklamasında şunları ifade etti: “ Malum olduğu üzere Nevşehir Belediyesporumuz TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesini büyük bir kararlılık ve inançla sürdürmektedir. Sonuçta Allah'ın izniyle 2. Lige yükselerek Nevşehirimizi en güzel ve en şerefli bir şekilde temsil etme gayretindeyiz. Bu şerefli mücadelemizde yanımızda olan Nevşehir'de, diğer şehirlerde ve yurt dışında yaşayan bütün hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu takım tüm Nevşehirli ve Nevşehir'e gönül verenlerin takımıdır. Bizlerde yönetim olarak Nevşehirimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen tüm gayreti samimiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz.”

HOCAMIZA GÜVENİYORUZ

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya daha sonra açıklamasına şöyle devam etti: “ Teknik Ancak kamuoyunda takımımızın başarılı Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki hakkında ‘başarısız, takımdan ayrılacak' gibi azda olsa bir algı oluşturulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Biz yönetim kurulu olarak hocamıza güveniyor, Nevşehir Belediyesporumuzu şampiyonluğa götüreceğine inanıyoruz. Yönetim ve kamuoyunun büyük bir çoğunluğu hocamıza güvenmekte ve onun yanındadır. Zira birinci devreyi lider olarak tamamlayan, şampiyonluğu kovalayan bir takımın hocası için başarısızlık düşüncesine kapılmak son derece yanlıştır. Çünkü başarı ortadadır. Ve bu başarı yönetimi, hocası, teknik ekibi, oyuncuları ve tüm taraftarlarıyla kolektif bir çalışma ve desteğin ürünüdür. Hocamız Cüneyt kardeşimizle sonuna kadar çalışarak başarıya ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Bu başarımıza destek olmak için şimdiye kadar olduğu gibi herkesi ama herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Şimdiye kadar başarımıza her türlü desteği veren yönetici, siyasetçi, sivil toplum örgütleri ve fedakar taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. El ele gönül gönüle hep beraber başarıya ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi

olmasın. Nevşehir Belediyespor'a gönül veren tüm taraftarlarımızı bizlere destek olmak için tribünlerde yerlerini almalarını gönülden talep ediyorum. Saygılarımla.”