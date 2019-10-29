Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Özaltın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içinde olduklarını vurgulayan Özaltın mesajında şu ifadelere yerdi; “Büyük Türk Milleti, şanlı tarihinin belli dönemlerinde birçok zorluğa türlü fedakârlıklarla göğüs germiş, en zor badirelerden azmi ve inançla verdiği üstün mücadele neticesinde alnının akıyla çıkmasını bilmiştir. Bundan 96 yıl önce büyük mücadelelerden sonra Cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, Nevşehir Belediyespor camiası adına milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha sonsuz saygı ve rahmetle anıyorum.”