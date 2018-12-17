Nevşehir Belediyespor ligin ilk devresini lider tamamladı

Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor 2018-2019 futbol sezonunun ilk devresini 33 puan ile lider olarak tamamladı.

Lig. 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor 2018-2019 futbol sezonunun ilk devresini 10 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 33 puan toplayarak grubu lider olarak tamamlamayı başardı. Nevşehir Belediyespor'un kaydettiği 29 golün 11'ini kaydeden Tunç Murat Behram takımın en golcü ismi olurken Metahan Andaç Özlü ve Naci Bayraktaroğlu ise 4'er gol kaydetti. Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan Melih Gökçek (Tita) ise 2 gol kaydedebildi.

Nevşehir Belediyespor ligin ilk devresinde aldığı 3 beraberli ise kendi evinde aldı. Nevşehir Belediyespor ligin ilk devresinde Gazi Stadyumunda konuk ettiği Tire 1922 ile 3-3, Artvin Hopaspor ile 2-2 ve son olarak Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalırken deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-0, Karaköprü Belediyespor'a 1-0 ve Erzin Belediyespor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Nevşehir Belediyespor ligin ilk devresinde oynadığı 16 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırırken kendi kalesinde ise 16 gol gördü.