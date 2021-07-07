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Nevşehir Belediyespor, Niyazi Çolak'ı transfer etti

Nevşehir Belediyespor bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Niyazi Çolak ile anlaşma sağladı.


TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi orta sahasını Niyazi Çolak ile güçlendirdi. 26 yaşındaki oyuncu öğle saatlerinde geldiği Nevşehir'de kulüp yöneticileri ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Futbola A.Sebatspor'da başlayan ve TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Ofspor, Bayburt ve Cizre Spor'da forma giyen genç oyuncu geçtiğimiz sezon Artvin Hopaspor'da oynadığı 23 karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösterdi.

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